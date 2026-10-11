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Kanpur News: टीवी-फ्रिज-वॉशिंग मशीन महंगी फिर भी अच्छी मांग

Sun, 11 Oct 2026 02:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:28 AM IST
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TVs, fridges, and washing machines are expensive, yet demand remains strong.
कानपुर। त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोनों के दामों में तेजी आ गई है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके बाद भी बाजार में उत्पादों की बहुत अच्छी मांग है। हालांकि इस बार कंपनियों ने ऑफर सीमित कर दिए हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी मनीष कोहली ने बताया कि ब्रांडेड टीवी के दाम तीन से चार हजार रुपये तक बढ़े हैं, जबकि स्थानीय कंपनियों ने 1500 से 1600 रुपये तक कीमतें बढ़ाई हैं। पहले 32 इंच का ब्रांडेड स्मार्ट टीवी 13,500 रुपये में मिलता था, जिसकी कीमत अब 15,000 से 16,500 रुपये हो गई है। फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी करीब 2,000 रुपये तक महंगे हुए हैं। स्मार्ट टीवी के दाम में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। प्रीमियम स्मार्टफोन भी करीब 10 प्रतिशत महंगे हुए हैं। बढ़ती लागत से कंपनियों के कैशबैक और एक्सचेंज ऑफरों का फायदा सीमित हो गए हैं। उत्पाद महंगे हैं। इसके बाद भी अच्छी मांग है।
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कानपुर मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज वलेचा ने बताया कि 10 हजार रुपये तक के कई स्मार्टफोन महंगे हुए हैं। लागत बढ़ती रही तो इस श्रेणी के फोन भविष्य में 25 हजार रुपये तक पहुंच सकते हैं। उनके अनुसार पेन ड्राइव के दाम 400 प्रतिशत और मेमोरी कार्ड की कीमतें 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। लैपटॉप भी महंगे हुए हैं। महंगाई के बीच ग्राहक कम कीमत बढ़ने वाले उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि नवरात्र में खरीदारी बढ़ेगी।
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