Kanpur News: आज से अनवरगंज स्टेशन पर चार दिन प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन, पांच ट्रेनें आंशिक निरस्त

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रेलवे के अनुसार, 31 अक्तूबर और दो से चार नवंबर तक झांसी-कानपुर सेंट्रल ट्रेन गोविंदपुरी तक ही आएगी। फर्रुखाबाद-कानपुर अनवरगंज ट्रेन रावतपुर तक चलेगी। वहीं, कानपुर अनवरगंज-कासगंज ट्रेन रावतपुर से संचालित होगी। तीन नवंबर को गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज ट्रेन कानपुर सेंट्रल तक आएगी, जबकि चार नवंबर को कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर ट्रेन कानपुर सेंट्रल से चलेगी।इन ट्रेनों के समय में होगा बदलावकानपुर सेंट्रल-खजुराहो ट्रेन 31 अक्तूबर और दो व तीन नवंबर को 50 मिनट, जबकि चार नवंबर को 90 मिनट देरी से चलेगी। कानपुर सेंट्रल-कानपुर अनवरगंज ट्रेन भी 31 अक्तूबर और दो व तीन नवंबर को 90 मिनट और चार नवंबर को तीन घंटे देरी से रवाना होगी। इसके अलावा दो नवंबर को लखनऊ-रायपुर ट्रेन एक घंटे, चार नवंबर को लखनऊ-नई दिल्ली ट्रेन 40 मिनट और फर्रुखाबाद-कानपुर अनवरगंज ट्रेन एक घंटे रीशेड्यूल रहेगी।इन ट्रेनों को रास्ते में रोका जाएगापुरी-आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन 30 अक्तूबर और एक नवंबर को 75 मिनट, जबकि तीन नवंबर को दो घंटे लखनऊ-कानपुर सेंट्रल के बीच नियंत्रित होगी। गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन 31 अक्तूबर को 50 मिनट और गोरखपुर-पनवेल ट्रेन दो व तीन नवंबर को 50 मिनट रोकी जाएगी। उदयपुर-कामाख्या ट्रेन दो नवंबर को फर्रुखाबाद-रावतपुर के बीच 40 मिनट नियंत्रित होगी।