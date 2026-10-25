Kanpur News: मुख्यमंत्री के आगमन पर 25 अक्तूबर की रात 12 बजे से बदलेगा यातायात

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-बिठूर तिराहा, कल्याणपुर, सिंहपुर चौराहा और गंगाबैराज की ओर से आने वाले भारी वाहन यश कोठारी चौराहे से बिठूर और चुंगी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन यश कोठारी चौराहा, ब्लू बर्ड तिराहा और मंधना होते हुए गंतव्य को जाएंगे।-मंधना की ओर से आने वाले भारी वाहन चुंगी चौराहा और बिठूर की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन ब्लू बर्ड तिराहे से यश कोठारी चौराहा होते हुए गंगाबैराज या बिठूर तिराहा, कल्याणपुर की ओर से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।-कन्नौज, बिल्हौर और चौबेपुर कस्बे की ओर से आने वाले भारी वाहन शनि चौराहे से बिठूर की ओर नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन चौबेपुर अंडरपास और मंधना होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।-उन्नाव के परियर गंगापुल से आने वाले भारी वाहन बिठूर कस्बे की ओर नहीं आ सकेंगे। इन वाहनों को उन्नाव की ओर से ही डायवर्ट किया जाएगा।-महर्षि वाल्मीकि आश्रम के निकट।-बनी सिंह हॉस्पिटल परिसर, नानाराव पार्क के समीप।-आरोहम वृद्धाश्रम परिसर।-बिठूर स्टेडियम के पीछे।-शताब्दी विहार, चौबेपुर रोड।-शताब्दी विहार, परियर रोड।-नगर पंचायत पार्किंग, शनिदेव चौराहा।-नगर पंचायत पार्किंग, चुंगी चौराहा।-चुंगी चौराहे से गुरुकुल आश्रम, मंधना रोड पर दोनों ओर।-जयंती पैलेस, रमेल नगर, बिठूर रोड।-जानकी चढ़इया के पास खाली मैदान।यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि डायवर्जन का पालन करें और किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल रूम : 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन : 9305104387 में संपर्क कर सकते हैं।