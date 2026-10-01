Kanpur News: कारोबारी न करें नकली पनीर का इस्तेमाल

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कानपुर। कानपुर होटल, गेस्ट हाउस, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम लाल मूलचंदानी ने नकली पनीर, सब्जी मसाला आदि के खिलाफ सरकार और खाद्य विभाग के चलाए जा रहे अभियान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि एसोसिएशन ने सभी कारोबारियों से अपील की है वे खुद दूध की खरीद करके पनीर तैयार करें। नकली पनीर का कोई भी इस्तेमाल नहीं करें। सब्जी मसाला खुद से पिसवाएं या ब्रांडेड कंपनियों का इस्तेमाल करें। खाद्य तेल का नियमानुसार इस्तेमाल करके खराब तेल को हटा दें। उन्होंने कहा कि पूरी एसोसिएशन सरकार और विभाग के साथ है लेकिन जांच के नाम पर उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उच्च अफसरों और शासन तक शिकायत की जाएगी। ब्यूरो