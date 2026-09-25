Kanpur News: मीट की दुकान से नकदी चोरी कर ले गए चोर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 02:00 AM IST
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रूरा। नगर के सुभाष नगर निवासी रिंकू चक्रवर्ती ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसकी नहर पुल के पास मीट की दुकान है। बुधवार रात को वह दुकान बंद करके घर चला गया था। रात में चोर उसकी दुकान के जीने में लगे गेट का कुंडा खोलकर अंदर घुस गए और गुल्लक में रखे रुपये चोरी कर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसे घटना की जानकारी हुई। रूरा थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि मौके पर कस्बा चौकी प्रभारी विनोद कुमार को भेजकर जांच करवाई गई है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। (संवाद)
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