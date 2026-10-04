फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The young man who came to complain was made to sit in the police station, people created a ruckus by blocking the road.

Kanpur News: शिकायत करने पहुंचे युवक को चौकी में बैठाया, लोगों ने जाम लगा किया हंगामा

Sun, 04 Oct 2026 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
The young man who came to complain was made to sit in the police station, people created a ruckus by blocking the road.
झींझक। थाना क्षेत्र के विजय मंडली गांव निवासी बाइक सवार नारखुर्द चौकी प्रभारी की कार से टक्कर लगने से घायल हो गया था। शनिवार सुबह युवक व उसके परिजन घटना की शिकायत करने चौकी पहुंचे। आरोप है कि यहां युवक को पुलिस ने चौकी में बैठा लिया। इससे नाराज लोगों ने मिंडाकुआं के पास सड़क जाम कर दी और हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंचे सीओ के समझाने पर करीब एक घंटे बाद नाराज लोग शांत हुए।
विज्ञापन

मंगलपुर थाना क्षेत्र के विजय मंडली निवासी धर्मेंद्र कुमार (26) पुत्र अमर सिंह ने आरोप लगाया कि 17 सितंबर की दोपहर गांव के पास नारखुर्द चौकी प्रभारी की कार से टक्कर से वह घायल हो गए। हादसे में उनका पैर टूट गया था। कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह शिकायत करने के लिए नारखुर्द चौकी में प्रार्थनापत्र लेकर गए थे। वहां पुलिस ने सुनवाई की जगह उसे ही चौकी में बैठा लिया। इससे नाराज परिजन ने सुबह करीब 10:30 बजे पर मिंडाकुआं के पास मंगलपुर-रसूलाबाद मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया।
विज्ञापन

परिजन ने आरोप लगाया कि शिकायत पर चौकी प्रभारी ने हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो जाने पर 82 हजार रुपये खर्च होने की बात कह युवक को चौकी में बैठा लिया था। सूचना पर मंगलपुर और रसूलाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया लेकिन परिजन चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इस बीच वहां पहुंचे सीओ डेरापुर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नाराज परिजन सड़क से हट गए। सीओ धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। घायल युवक का उपचार करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed