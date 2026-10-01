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Kanpur News: वर्णी की जयंती पर 152 दीपों से जगमगाया मंदिर

Thu, 01 Oct 2026 01:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:47 AM IST
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The temple was illuminated with 152 lamps on Varni's birth anniversary.
कानपुर। जनरलगंज स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर में बुधवार को धर्म प्रचारक गणेश प्रसाद वर्णी की 152वीं जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन नवयुवक समिति की ओर से हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर 152 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। वर्णी के जीवन एवं उनके धार्मिक योगदान को स्मरण किया गया।
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कानपुर जैन समाज के महामंत्री त्रिभुवन चंद्र जैन ने बताया कि कार्यक्रम में वर्णी जी के चित्र के समक्ष 152 दीपक प्रज्ज्वलित किए गए। उनकी जीवनी से संबंधित प्रिय भजन “हु स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञात द्रष्टा आत्म राम” का सामूहिक वाचन किया गया। श्रद्धालुओं ने उनके त्याग, तपस्या, स्वाध्याय तथा जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के प्रति उनके समर्पण को नमन किया। समिति के अध्यक्ष रोहन जैन, महामंत्री सचेंद्र जैन, शैलेश जैन, अनूप जैन, कमल जैन, विनोद जैन, श्रेयांश जैन, विकास जैन, अमित जैन आदि रहे।
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