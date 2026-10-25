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Kanpur News: सपा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की स्थिति देखी

Sun, 25 Oct 2026 02:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:10 AM IST
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The SP reviewed the status of the electoral roll revision drive.
कानपुर। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को सपा नेताओं ने विभिन्न पोलिंग स्टेशनों का जायजा लिया। महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि नाम छूटने या पुनरीक्षण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर जांच कराकर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मामला उठाया जाएगा।
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इस दौरान वरिष्ठ महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू, महासचिव संजय सिंह आदि मौजूद रहे। समाजवादी युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी ने किदवईनगर और गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग स्टेशनों का जायजा लिया। साथ में उपाध्यक्ष संदीप यादव, रोहित राजपूत, केशव यादव, रामा यादव, अनुराग पांडेय आदि रहे। (संवाद)
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