Kanpur News: खासबरा में मकान की छत गिरी, मलबे में गृहस्थी दबकर नष्ट

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खासबरा निवासी मोहम्मद सलीम ने बताया कि वह दिल्ली में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते हैं। इन दिनों मजदूरी नहीं मिलने से वह दो दिन पहले गांव लौटे हैं। शनिवार सुबह नौ बजे अचानक कच्चे कमरे की छत ढह गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि मलबे में दबने से कमरे में रखा अनाज, कपड़े व गृहस्थी का सामान दब गया।इधर, अहरौली शेख गांव में मोहम्मद तारिक ने बताया कि वह सिलाई कारीगरी कर परिवार का गुजर करते हैं। बारिश में मकान जर्जर हो गया था। तिरपाल के छत ढकी थी। शुक्रवार आधी रात अचानक कच्चे मकान की छत ढह गई। गनीमत रही कि पत्नी व बच्चे सुरक्षित हैं। छत ढहने से गेहूं, चावल व कपड़े और रसोई का सारा सामान पूरी तरह मलबे में दब गया। अब खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। भोगनीपुर तहसील के लेखपाल संजीव सचान ने बताया कि बारिश के चलते कच्चे मकान की छत और दीवार गिरी है। नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाएगी।