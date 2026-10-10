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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The Municipal Commissioner had said an NOC would be issued for the wedding venue, but the executive committee said no.

Kanpur News: नगर आयुक्त ने कहा था, बरातशाला के लिए एनओसी देंगे, कार्यकारिणी ने कहा- नहीं

Sat, 10 Oct 2026 02:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:44 AM IST
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The Municipal Commissioner had said an NOC would be issued for the wedding venue, but the executive committee said no.
कानपुर। नगर निगम की कार्यकारिणी ने शुक्रवार मुंशीपुरवा बरातशाला के सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के लिए एनओसी देने से इन्कार कर दिया है। इस पर छावनी के सपा विधायक मो. हसन रूमी ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि वह इस मामले को विधानसभा में फिर उठाएंगे।
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पिछले कार्यकाल में वार्ड-36 के पूर्व पार्षद अशोक पाल के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी ने यहां कार पार्किंग बनाने की हरी झंडी दी थी लेकिन छावनी के सपा विधायक मो. हसन रूमी ने इस बरातशाला का सुंदरीकरण व जीर्णोद्धार किए जाने के लिए विधानसभा में नियम-51 के तहत प्रश्न लगाया था। इस पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने लिखित में जवाब दिया था कि विधायक अपनी निधि से बरातशाला का सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के लिए जब भी अनापत्ति-प्रमाण पत्र मांगेंगे, नगर निगम तुरंत जारी कर देगा।
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शुक्रवार को महापौर के नेतृत्व वाली कमेटी ने एनओसी देने से इन्कार कर दिया। इस पर विधायक ने कहा है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है। वह इस संबंध में प्रमुख सचिव से शिकायत करेंगे और विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे। चार वार्डों में यह इकलौती बरातशाला है जिसमें गरीब अपनी बेटियों की शादी करते हैं। इसका लैंड यूज बरातशाला का है न कि पार्किंग का।
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