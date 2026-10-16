Kanpur News: विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कैंप से चुने जाएंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

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गुरुवार को कैंप के अंतिम दिन खिलाड़ियों की फील्डिंग क्षमता परखी गई। सीनियर चयन समिति के सामने खिलाड़ियों ने कैच पकड़ने और सटीक थ्रो करने का अभ्यास किया। चयनित खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में खेल रहे खिलाड़ियों के साथ फाइनल कैंप में शामिल होंगे। कुल 90 खिलाड़ियों के इस कैंप से 14 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी जाएगी। विज्ञापन

गुरुवार को कैंप के अंतिम दिन खिलाड़ियों की फील्डिंग क्षमता परखी गई। सीनियर चयन समिति के सामने खिलाड़ियों ने कैच पकड़ने और सटीक थ्रो करने का अभ्यास किया। चयनित खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में खेल रहे खिलाड़ियों के साथ फाइनल कैंप में शामिल होंगे। कुल 90 खिलाड़ियों के इस कैंप से 14 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी जाएगी।

कानपुर। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने संभावित खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। कमला क्लब में आयोजित चयन प्रक्रिया में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर संभावितों का चयन किया गया।