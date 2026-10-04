Kanpur News: नेशनल स्पोर्ट्स मीट के लिए टीम दिल्ली रवाना

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कानपुर। 55वीं केवीएस नेशनल स्पोर्ट्स मीट के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर-17 बालिका वर्ग दिल्ली में आयोजित होगी। इसके लिए पीएमश्री केवी लखनऊ संभाग की टीम कानपुर से दिल्ली रवाना हो गई। कैंट स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर के प्रिंसिपल सोम पाल ने बताया कि पीएमश्री केवी नंबर-1 एयरफोर्स चकेरी की काशिश, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी की अवनी सेंगर और सिया, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट की सान्विका वर्मा, मन्नत और सृष्टि विश्वकर्मा का चयन टीम में हुआ है। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय गोमतीनगर लखनऊ की अनुष्का यादव, सौम्या यादव, समृद्धि जैसवाल, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ की शिवांशी सिंह, रिया राठौर, दानिश रहमान, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय अकबरपुर कानपुर देहात की आदिति यादव को टीम में शामिल किया गया है। टीम के साथ प्रिया सोनी और प्रशंसा शिवहरे एस्कॉर्ट के रूप में साथ गई हैं।