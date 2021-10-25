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लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि करीब 10 प्रतिशत ही है। अभी भी 12725 समूहों का गठन होना बाकी है। वर्ष समाप्त होने में कम समय बचा है। ऐसे में निर्धारित लक्ष्य हासिल करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। लक्ष्य के सापेक्ष बेहद कम प्रगति को देखते हुए अब विभागीय अधिकारी हरकत में आए हैं। अपनी किरकिरी से बचने के लिए ब्लॉक स्तर पर समूह गठन की रफ्तार बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। अधिकारियों को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने और अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, मौजूदा रफ्तार को देखते हुए तय समय में लक्ष्य पूरा होना आसान नहीं दिख रहा है।शासन की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समूह में शामिल करने के साथ उन्हें उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही उन्हें कारोबार शुरू करने के लिए सीसीएल के तहत 1.5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने हुनर से बड़े स्तर पर काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें सीएम युवा उद्यम योजना के तहत पांच लाख रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन जब समूह ही गठित नहीं हो सकेंगे, तो उसमें महिलाएं कैसे शामिल होगी।.......................बयान..................प्रतिदिन हो रही प्रगति की समीक्षाएनआरएलएम के उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि समूह गठन के लिए सभी डीएमएम को ब्लॉक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जा रही है। ब्लॉकों के मिशन प्रबंधकों को समूह सखियों की मदद से अधिक से अधिक समूह गठित कर महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।..................ब्लॉकवार निर्धारित लक्ष्य व प्रगति पर एक नजरब्लॉक - मिला लक्ष्य - पूरा लक्ष्य - अवशेष लक्ष्यअकबरपुर - 1553 - 178- 1375अमरौधा - 1829 - 151 - 1678डेरापुर - 1002 - 80 - 922झींझक - 1274 - 102- 1172मैथा - 1673 - 162 - 1511मलासा - 1186 - 129 - 1057राजपुर - 1372 - 134 - 1238रसूलाबाद - 1899 - 187 - 1712संदलपुर - 924 - 158 - 766सरवनखेड़ा - 1462 - 168 - 1294कुल - 14174 - 1449 - 12725