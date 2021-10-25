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Kanpur News: पैमाइश-अधिग्रहण पूरा, एनओसी के पेंच में फंसी 6.30 किमी सड़क

Fri, 02 Oct 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:15 AM IST
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Survey and land acquisition complete; 6.30 km road project stalled due to NOC hurdles.
दिबियापुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत 6.30 किलोमीटर लंबी सड़क दो वर्षों से अधर में लटकी है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) न मिलने के कारण इसका निर्माण कार्य ठप पड़ा है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
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भाजयुमो के पूर्व जिला मंत्री घनश्याम शर्मा ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी (डीएम) को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है। घनश्याम शर्मा ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। वन विभाग ने अपनी भूमि सड़क के दायरे में आने का हवाला देकर इसे रोक दिया था। विभाग ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से दूसरी जमीन देने की शर्त रखी थी। जमीन की पैमाइश और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद वन विभाग ने अभी तक एनओसी जारी नहीं की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया है। अधिकारियों की जांच में सड़क जर्जर और अधूरी पाई गई थी।
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यह मार्ग लहारपुर-बिधूना मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली अहम संपर्क सड़क है। इस रास्ते से पूर्वा जैन, लखुना नया, लहरापुर सहित करीब दर्जन भर गांवों के हजारों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। डीएम से जनहित में हस्तक्षेप कर वन विभाग से जल्द एनओसी दिलवाने की मांग की गई है। सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता पर शुरू कराने की भी मांग है।
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