Kanpur News: मानसूनी सीजन में भी सामान्य से अधिक रही धूप

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कानपुर की दुनिया के हैप्पीएस्ट शहरों में गिनती है। हैप्पीएस्ट श्रेणी में रहने की एक बड़ी वजह शहर में धूप अधिक निकलना है। इस साल के मानसूनी सीजन में भी कानपुर परिक्षेत्र में अधिक धूप रही है। इसकी रिपोर्ट विवि के मौसम विभाग ने तैयार की है। मानसूनी सीजन के मुख्य तीन महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर में सबसे अधिक धूप सितंबर में औसत प्रतिदिन चार घंटे रही है। हालांकि इस सितंबर में लगातार बारिश होने के तीन दिन तक सूरज नहीं निकला और फिर औसत में धूप अधिक रही।विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि सितंबर का सामान्य औसत दो घंटे प्रतिदिन धूप निकलने का है लेकिन इस बार औसत प्रतिदिन चार घंटे धूप का रहा है। सितंबर में अच्छी गुणवत्ता वाली धूप निकली है। धूप की गुणवत्ता सन शाइन रिकॉर्डर कार्ड के जलने पर होती है। अगर धूप में कार्ड जल्दी जलने लगता है तो उसे अच्छी गुणवत्ता वाली धूप माना जाता है।जुलाई: औसतन 3.3 घंटे प्रतिदिन धूप निकली, महीने का सामान्य औसत 1.9 घंटे प्रतिदिनअगस्त: औसतन 2.7 घंटे प्रतिदिन धूप निकली, महीने का सामान्य औसत 2.1 घंटे प्रतिदिनसितंबर: औसतन 4 घंटे प्रतिदिन धूप निकली, महीने का सामान्य औसत 2.7 घंटे प्रतिदिन