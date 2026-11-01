फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Students showcased their talent at the PSIT Tech Expo by creating smart shoes.

Kanpur News: पीएसआईटी के टेक एक्सपो में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा, तैयार किया स्मार्ट शूज

Sun, 01 Nov 2026 01:59 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Students showcased their talent at the PSIT Tech Expo by creating smart shoes.
कानपुर। पीएसआईटी के विद्यार्थियों ने तकनीक के जरिये रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान पेश किए। मौका था संस्थान में आयोजित दो दिवसीय ‘टेक एक्सपो-2026 का। एमबीए के छात्रों श्रेयांश मिश्र, शिवम श्रीवास्तव व सौम्या सिंह ने एआई की मदद से स्मार्ट शूज तैयार किया है। यह शूज न केवल चलने में आरामदायक होगा बल्कि आपकी लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करेगा।
विज्ञापन


जूते के सोल में कई तरह के सेंसर और जीपीएस ट्रैकर लगाया है। जूते में लगा एक बटन दबाते ही आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों तक खतरे का अलर्ट पहुंच जाएगा। साथ ही जीपीएस ट्रैकर की मदद से मोबाइल पर लोकेशन भी जाएगी। बुजुर्गों व बच्चों के जूतों में जीपीएस ट्रैकर के साथ सेंसर की मदद से उनके जाने का एरिया भी तय किया जा सकेगा। जैसे ही बुजुर्ग या बच्चे निर्धारित सर्किल से बाहर निकलेंगे, वैसे ही संबंधित मोबाइल पर अलार्म बजेगा।
विज्ञापन


संस्थान के चेयरमैन प्रणवीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के नवाचार समाज और उद्योगों की समस्याओं के समाधान के साथ स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रो. मनमोहन शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय नौकरी पाने के लिए छात्रों को पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। ऐसी एक्सपो निश्चित रूप से उनको उद्योगों के हिसाब से तैयार करने में मददगार साबित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


टेनाराई एआई वीपी एचआर हेमंत कुमार रवि ने कहा कि आने वाला समय तेजी से बदल रहा है। अब छात्रों के साथ शिक्षकों को हर पल अपडेट रहना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन आईआईटी कानपुर के प्रो. निश्चल के. वर्मा, प्रो. ए रंगनाथ हरिश, डॉ. मुगुंधन विजयराघवन, टीसीएस के दीपेश मिश्रा और अनुराग बाजपेयी तथा टेनाराई के हेमंत कुमार रवि ने किया।



फेक वेबसाइट को पकड़ेगा साइबर गार्ड एआई
बीटेक कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्ष की सिद्धि श्रीवास्तव, सिद्धार्थ सिंह, अनुराग कुमार, आशुतोष तिवारी ने फेक वेबसाइट से अलर्ट करने के लिए साइबर गार्ड एआई वेबसाइट और एप्लीकेशन तैयार की है। छात्रों ने बताया कि त्योहार सीजन में फेक वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कोई भी लिंक को खोलने से पहले इस वेबसाइट पर डाल दें। यह तत्काल वेबसाइट के फर्जी या सही होने की जानकारी दे देगा।



बैटरी गर्म होने, सेल खराब होने पर मिलेगा अलर्ट
गर्म होकर ईवी गाड़ियों में आग लगने की घटना से लोगों को बचाने के लिए बीटेक सेकेंड ईयर के छात्रों वंशिका सिंह, निहाल राज, अर्चना मिश्रा, नीलाक्षी तिवारी ने ऑटोमोबाइल बैटरी इंटेलीजेंस प्लेटफार्म तैयार किया है। इसकी मदद से गाड़ी का तापमान अधिक होने पर मोबाइल पर अलर्ट का संदेश मिल जाएगा। साथ ही सेल की खराबी होने पर भी सूचित करेगा। छात्रों ने कहा कि बैटरी पर अभी और काम किया जा रहा।


ये स्टार्टअप भी रहे खास
प्रदर्शनी में नियरफाइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म खास रहा। इसके माध्यम से ग्राहक आसपास की दुकानों में अपनी जरूरत का सामान खोज सकेंगे। जरूक्यू एआई ऑटोमेशन के जरिये छोटे कारोबारियों के लिए व्हाट्सएप और वाइस असिस्टेंट आधारित सेवाएं प्रस्तुत की गईं। नोवा गार्ड स्मार्ट सेफ्ट बैटन में टार्च, इमरजेंसी बजर और पॉवर बैंक जैसी सुविधाएं दिखाई गईं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए तैयार नैविबैंड में सेंसर और बजर के माध्यम से रास्ते की बाधाओं की जानकारी देने की व्यवस्था है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed