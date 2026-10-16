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Kanpur News: खो-खो प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा एसआर एजुकेशन सेंटर

Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
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SR Education Center reaches the final of the Kho-Kho competition
कानपुर। हर सहाय कॉलेज में बृहस्पतिवार को आयोजित जिला स्तरीय अंतरविद्यालयीय आमंत्रण खो-खो प्रतियोगिता में एसआर एजुकेशन सेंटर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के अंडर-14 और अंडर-17 मुकाबले खेले गए। चारों वर्गों के फाइनल मुकाबले शुक्रवार को होंगे।
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अंडर-14 बालक वर्ग में एसआर एजुकेशन सेंटर ने सरदार पटेल पब्लिक स्कूल को 11 अंकों से हराया। सेमीफाइनल में टीम ने कैंब्रिज पब्लिक स्कूल को चार अंकों और एक पारी से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। इसी वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में यूपी किराना स्कूल ने सुमित बंसल पब्लिक स्कूल को चार अंकों और एक पारी से हराया।
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अंडर-17 बालक वर्ग के सेमीफाइनल में एसआर एजुकेशन सेंटर ने सरदार पटेल पब्लिक स्कूल को 12 अंकों और एक पारी से पराजित किया। यूपी किराना स्कूल ने चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल को तीन अंकों और एक पारी से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बालिका अंडर-14 वर्ग में कैंब्रिज पब्लिक स्कूल ने द डॉन बॉस्को स्कूल को सात अंकों से हराया। अंडर-17 बालिका वर्ग में चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल ने कैंब्रिज पब्लिक स्कूल को एक अंक और एक पारी से शिकस्त दी।
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प्रतियोगिता का उद्घाटन हर सहाय महाविद्यालय के प्राचार्य अमर श्रीवास्तव और हर सहाय जगदंबा सहाय इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल श्वेता गुप्ता ने किया। विशिष्ट अतिथि कानपुर जिला खो-खो संघ के संरक्षक रणवीर सिंह मलिक, डॉ. स्वदेश श्रीवास्तव और डॉ. सुशील श्रीवास्तव रहे। आनंद कुमार, रामजी प्रजापति, मुकेश सोनकर, अभिमन्यु सिंह, अक्षय सिंह तोमर, दीपक, कैलाश वर्मा आदि मौजूद रहे।
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