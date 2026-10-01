Kanpur News: थार न दिलाने पर बेटे ने पी डाई, किसान पिता फंदा पर झूला

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श्रीपाल के परिवार में पत्नी मिथलेश देवी और दो बेटे 32 वर्षीय रवि व गोपाल हैं। रवि ने पुलिस को बताया कि कुछ माह पहले पिता और चाचा संतोष ने 10 बिस्वा जमीन सात लाख रुपये में बेची थी। हालांकि, जमीन खरीदने वाले श्यामनगर के व्यक्ति ने जो चार चेक दिए उसमें से दो लाख का चेक छोड़कर बाकी सभी बाउंस हो गए थे। इसे लेकर पिता अवसाद में थे। आरोप है कि बीती 19 सितंबर को दोनों पक्ष थाने पहुंचे जहां विपक्षियों ने जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने का प्रयास किया था।वहीं, महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि श्रीपाल का बेटा गोपाल जमीन बेचकर थार खरीदने की जिद कर रहा था। इसे लेकर घर में तनाव का माहौल था। मंगलवार शाम गोपाल ने डाई पी ली थी लेकिन वह बच गया। इसके फिर से विवाद हुआ। इसपर श्रीपाल की पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी थी। पुलिस गोपाल को थाने ले आई थी। बाद में उसे मां और भाई के सुपुर्द कर दिया गया था। बुधवार तड़के करीब चार बजे श्रीपाल ने घर में पंखे के कुंडे से रस्सी का फंदा बना कर जान दे दी। थाना प्रभारी के मुताबिक घरेलू विवाद के साथ ही जमीन को लेकर रुपयों का विवाद सामने आया है। फिलहाल कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।