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Kanpur News: टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे कई खिलाड़ी

Fri, 16 Oct 2026 02:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:22 AM IST
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Several players reach the table tennis quarter-finals
कानपुर। दि चिंटल्स स्कूल कल्याणपुर में चल रही इंटर स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। अंडर 15 बालिका वर्ग में प्रेक्षा तिवारी, देवीन मीणा, आदित्री बनर्जी, तान्या निगम, अन्या गुप्ता, अन्य वर्मा, देवर्षिका शुक्ला, शनाया भाटिया ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसी आयु के बालक वर्ग में विहान, अधिराज मजूमदार, मानस पोप्तानी, आदित्य राज सिंह, कुशाग्र तिवारी, दक्ष सिंह, आराध्या चंद्रा, दुर्वांक भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे।
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अंडर 17 बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कावी शाह, साक्षी सोनकर, प्रेक्षा तिवारी, इनिका सेठी, देवर्षिका शुक्ला, अन्या गुप्ता, केनिषा जायसवाल, आदित्री बनर्जी पहुंचीं। बालक वर्ग में आशुतोष गुप्ता, दक्ष खंडेलवाल, अधिराज मजूमदार, आराध्या चंद्र, विहान मानस पोप्तानी, कुशाग्र तिवारी, वीर रावत ने भी क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया।
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अंडर-19 बालिका वर्ग में मुस्कान सोनकर, अबाना लॉयल, सुविज्ञा कुशवाहा, गुरुबाणी कौर, साक्षी सोनकर, अमीषा गुप्ता ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बालक वर्ग में आशुतोष गुप्ता, दक्ष खंडेलवाल, अधिराज मजूमदार, उज्जवल अवस्थी, सृजन महाजन, अंशुमान दहिया, आराध्या चंद्र, अबीर गुप्ता ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
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खिलाड़ियों का जन्मदिन भी मनाया
कानपुर टेबल टेनिस संघ की ओर से तीन खिलाड़ियों शौर्य वीर विज, तान्या और नायरा का जन्मदिन भी मनाया गया। स्कूल की डायरेक्टर कविषा विज, प्रधानाचार्य स्मिता धवन और संघ के सचिव संजय टंडन ने उन्हें बधाई दी।
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