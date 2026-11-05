यूपी: मोबाइल छीनने से नाराज सात साल बच्चे ने की खुदकुशी; वीडियो देखते समय बहन ने छीन लिया था फोन

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कुछ देर बाद कमरे में पहुंची बहन ने भाई को फंदे पर लटका देखा तो चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर पहुंचे माता-पिता आनन-फानन में बच्चे को नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।थाना क्षेत्र के ग्राम डगरू का पुरवा निवासी सोनू सिंह खेती के साथ मजदूरी करते हैं। परिवार में पत्नी संगीता के अलावा नौ वर्षीय बेटी जानवी और सात वर्षीय बेटा रितिक था। बताया गया कि घटना के समय दोनों बच्चे घर के एक कमरे में खेल रहे थे। इसी दौरान रितिक ने पिता का मोबाइल लेकर वीडियो देखना शुरू कर दिया।