Kanpur News: धान की कीमतों में तेजी से मुनाफा तय, किसान खुश

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इस वर्ष यह धान किस्म 1800 रुपये से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। पिछले वर्ष धान के दामों में कमी की वजह से कोई व्यापारी खरीद में रुचि नहीं ले रहा था, इससे किसानों का धान काफी दिनों तक खलिहान में ही पड़ा रहा था। हालांकि इसबार दाम बढ़े हैं तो व्यापारी खेत से ही धान की खरीद कर रहे हैं। इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। वह हार्वेस्टर से धान मड़ाई कराकर खलिहान से ही बिक्री कर रहे हैं।सेरुवा निवासी विनय तिवारी ने बताया कि इस बार धान के दामों में उछाल से फायदा है। धान की मड़ाई के बाद घर तक लाने में खर्च व मेहनत बच रही है। वहीं धान सूखने से कम होने व नुकसान की आशंका नहीं है। गजनेर निवासी धनंजय सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष धान के दामों में भारी गिरावट के चलते धान की रोपाई कम की गई थी। अब दामों में उछाल से धान की फसल न उगाने वाले किसान पछता रहे हैं। धान व्यापारी रामू सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष मिलों में धान की मांग नहीं थी। इस बार गैर जिलों से पतले धान की मांग हो रही है। इसको लेकर इसका बाजार तेज है।