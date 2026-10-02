Kanpur News: दुष्कर्म पीड़िता किशोरी का हुआ प्रसव डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू

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प्रसव की सूचना पर मूसानगर थानाध्यक्ष ने देवीपुर सीएचसी पहुंच कर जानकारी ली। सीएचसी अधीक्षक डॉ. विकास कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष ने डीएनए जांच के लिए रिपोर्ट तैयार कराए जाने की बात कही थी। इसके कारण डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए प्रसव के बाद प्रसूता और बच्चे को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जहां सैंपल आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।बता दें कि एक गांव निवासी किशोरी ने गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसने गर्भवती होनी की जानकारी भी पुलिस को दी थी। मूसानगर थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि प्रसूता और बच्चे का सैंपल मेडिकल कॉलेज में लिया गया है। जहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जबकि दुष्कर्म के आरोपी गांव के अंकित कुमार को जुलाई माह में जेल भेजा जा चुका है। डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इससे स्पष्ट सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।