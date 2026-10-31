फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Rain washes out result; DAV and PPN College declared joint winners

Kanpur News: बारिश से परिणाम धुला, डीएवी और पीपीएन कॉलेज बने संयुक्त विजेता

Sat, 31 Oct 2026 02:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Rain washes out result; DAV and PPN College declared joint winners
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की अंतरमहाविद्यालयीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में डीएवी कॉलेज और पीपीएन कॉलेज संयुक्त विजेता बने। शुक्रवार को वीएसएसडी कॉलेज में दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला गया लेकिन बारिश ने मैच का परिणाम नहीं निकलने दिया।
विज्ञापन

प्राचार्य प्रो. नीरू टंडन और आयोजन सचिव डॉ. विपेंद्र सिंह परमार ने टॉस कराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएवी कॉलेज की टीम ने 19 ओवर में विकास यादव के शानदार 70 रन की बदौलत 110 रन बनाए। इसी दौरान बारिश शुरू होने से खेल रोकना पड़ा। मौसम की स्थिति और आगे मैच नहीं हो पाने को देखते हुए आयोजकों ने दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया। समापन समारोह में डीएवी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मनोज जौहरी और वीएसएसडी कॉलेज की प्राचार्य प्रो. नीरू टंडन ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। डीएवी कॉलेज के विकास यादव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और पीपीएन कॉलेज के अनुभव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला। आयोजन सचिव डॉ. विपेन्द्र सिंह परमार ने विवरण जबकि संचालन डॉ. अमिताभ तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रो. महेश चंद्र झा, डॉ. देवेश शुक्ला, डॉ. राघवेंद्र सिंह, डॉ. शशि रानी पाल, डॉ. अनिल द्विवेदी, डॉ. पंकज सिंह चंदेल, प्रो. नमन यादव, प्रो. स्वदेश श्रीवास्तव सहित दोनों महाविद्यालयों के कोच, मैनेजर, शिक्षक आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed