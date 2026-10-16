फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Rain, illness, and the Gulf War will make sugar even more expensive.

Kanpur News: बारिश, बीमारी और खाड़ी युद्ध से और महंगी होगी चीनी

Fri, 16 Oct 2026 02:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Rain, illness, and the Gulf War will make sugar even more expensive.
कानपुर। चीनी के दाम अभी और बढ़ने की संभावना है। खाड़ी युद्ध की वजह से केमिकल महंगा होने, अधिक बारिश और 238 गन्ना प्रजाति में बीमारी लगने से स्थिति और बिगड़ गई है। यह कहना है कि हरियाणा के उद्यमी राजीव नयन ठाकुर और हैदराबाद के ब्रज भूषण का। वे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के पुरातन छात्र हैं और गुरुवार को इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने आए थे।
विज्ञापन

उद्यमियों का कहना है कि इथेनॉल को लेकर भ्रम दूर किया जाना चाहिए। इथेनॉल से वाहन के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। मिलें इथेनॉल उत्पाद करेंगी तो आय बढ़ेगी। इससे किसानों को समय से भुगतान हो जाएगा। चीनी के दाम नहीं बढ़े तो किसानों को लागत नहीं मिल पाएगी। किसान गन्ना बोना छोड़ देंगे और दूसरी फसल बोने लगेंगे। इसके अलावा बिचौलिये भी बीच में खेल करते हैं। इस साल अधिक बारिश हुई है। इससे 20 प्रतिशत गन्ना की फसल खराब हो गई। खाड़ी युद्ध की वजह से 25 रुपये किलो मिलने वाले सल्फर के दाम 150 रुपये किलो हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed