फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Rain accompanied by thunderstorms in NCR; Delhi's maximum temperature drops by 6.4 degrees

मौसम एनसीआर: गरज-चमक के साथ रात भर बारिश, दिल्ली के अधिकतम तापमान में 6.4 डिग्री की गिरावट; एक्यूआई भी नीचे

Fri, 30 Oct 2026 06:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 30 Oct 2026 06:29 AM IST
सार

कल से चालू हुई और रात भर चली बारिश से ठंडक बढ़ गई है। तापमान में कमी दर्ज की गई है और एक्यूआई भी नीचे आया है। 

विज्ञापन
Rain accompanied by thunderstorms in NCR; Delhi's maximum temperature drops by 6.4 degrees
जारी है बारिश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में कल से जारी बारिश अब सुबह थमी है। पूरी रात बारिश होती रही। बादल गरजे और हल्की हवाएं चलीं। इससे न केवल ठंडक बढ़ गई बल्कि एक्यूआई में भी गिरावट दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हवाले से बताया कि बुध और वीरवार को दिल्ली का एक्यूआई 200 के पार था जो आज सवेरे 4 बजे 133 तक आ पहुंचा। 

विज्ञापन

कल भी दिल्ली में मौसम बदला रहा। सुबह और शाम हुई बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई और ठंड का एहसास बढ़ गया। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। शाम को करीब एक घंटे से अधिक समय तक हुई बारिश से राजधानी के कई इलाकों में मौसम ठंडा हो गया। वहीं, करवा चौथ पर बादल छाए रहने से चंद्रमा के दर्शन में देरी हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान से उत्तर भारत तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहा। इसके साथ दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) सक्रिय रहा। इसके प्रभाव से सुबह हल्की बारिश हुई। दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद कुछ इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। शाम को बारिश का दौर फिर शुरू हुआ।


सामान्य से 5.6 डिग्री नीचे रहा अधिकतम तापमान
बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह पिछले 24 घंटे के मुकाबले 6.4 डिग्री कम और सामान्य से 5.6 डिग्री नीचे रहा। न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

आज भी हल्की बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को सुबह से दोपहर तक कहीं-कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed