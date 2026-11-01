फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Raid conducted at a factory manufacturing counterfeit pipes and elbows under the 'Supreme' brand name

Kanpur News: सुप्रीम के नाम से नकली पाइप, एल्बो बनाने वाले कारखाने में छापा

Sun, 01 Nov 2026 02:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Raid conducted at a factory manufacturing counterfeit pipes and elbows under the 'Supreme' brand name
कानपुर। जूही के ओ ब्लॉक में सुप्रीम कंपनी के नाम से नकली माल तैयार कर बेचने वाले एसएस कारपोरेशन में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने संचालक राजाराम अग्रवाल को गिरफ्तार किया। कारखाने से भारी मात्रा में सुप्रीम कंपनी मार्का लगे नकली पाइप, एल्बो, टी और बाल वाल्व समेत करीब 4500 पीस बरामद हुए। कंपनी के प्रतिनिधि दिल्ली के छतरपुर निवासी सदानंद मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कारखाना संचालक पर वर्ष 2025 में जूही थाने में पहले भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जूही थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कंपनी के प्रतिनिधि की तहरीर पर काॅपीराइट एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)
विज्ञापन


....

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed