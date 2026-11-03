Kanpur News: प्रणवपत को बंधक बना करोड़ों की संपत्ति हड़पने में नामी बिल्डर की मिली भूमिका

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प्रणवपत को होटल में रखकर बंधक बनाने के लिए जिस अनूप और सुयश ने अपने नाम पर कमरे बुक किए वो इसी बिल्डर के गुर्गे हैं। सीडीआर में इस बात की पुष्टि हुई है। उधर मामले में जेल गए मेडिकल स्टोर संचालक रमित मिश्रा उर्फ श्री राम की बहन पूर्णिमा ने पुलिस आयुक्त को तहरीर दी है। उसमें कुलदीप नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर पर तीन हजार वर्गगज जमीन दिखाकर रजिस्ट्री कराने और कब्जा दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपये लेने की बात कही है। इसी पूर्णिमा के नाम पर ही छह करोड़ रुपये की रजिस्ट्री कराई गई थी।पांडुनगर कृष्णकृति अपार्टमेंट निवासी पूर्णिमा दीक्षित की ओर पुलिस आयुक्त को दी गई तहरीर के मुताबिक उसकी कलाकृति कलेक्शन के नाम से कपड़े की शॉप है। इसमें कुलदीप नाम के युवक का आना-जाना था। वो खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताता था। उसने सस्ते दाम पर जमीन दिलाने की बात कहते हुए फजलगंज स्थित जेके कॉटन मिल की जमीन दिखाई।पसंद आने पर छह करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ था। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के बाद जब वह कब्जा लेने पहुंची तो प्रणवपत की मां अंबिका ने हंगामा कर दिया। इसपर कुलदीप ने कहा कि वह कब्जा दिला देगा। इसके एवज में उसने 20 लाख रुपये ऑनलाइन लिए। हालांकि, कब्जा नहीं मिल सका। पुलिस आयुक्त ने कुलदीप को उठाकर पूछताछ करने और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।सभी के तार नामी बिल्डर से ही जुड़ेप्रणवपत को होटलों में बंधक बनाकर रखने वाले अनूप और सुयश अस्थाना पुलिस की जांच में बिल्डर के ही गुर्गे मिले। दोनों सस्ते-मद्दे दाम पर जमीन खरीदकर बिल्डर को बेचते थे। वहीं, जिस कुलदीप का जिक्र पूर्णिमा ने अपनी तहरीर में किया है वह भी इन दोनों के लिए काम करता है। पुलिस को आशंका है कि पूर्णिमा दीक्षित को इस कांड में टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है।होटल संचालकों-कर्मियों की भूमिका संदिग्धस्वरूपनगर स्थित होटल रॉयल क्लिफ और हर्षनगर स्थित रीजेंटा में पुलिस के छापे के बाद जांच में संचालक और होटलकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। पुलिस के मुताबिक इतने लंबे समय तक किसी को कमरे में रखा गया। इसके बाद भी होटल प्रबंधन और स्टाफ को इसकी जानकारी न होना संदिग्ध है। उधर पुलिस ने जो कॉल डिटेल निकलवाई है उसमें प्रणवपत सिंघानिया, सुयश, अनूप, रमित और बृजेंद्र से बीच हुई लंबी बातचीत के रिकार्ड भी मिले हैं। आरोपियों और कुछ बिल्डरों की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पुलिस के हाथ लगी।डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में फजलगंज इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय, स्वरूपनगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह को प्रकरण की जांच सौंपी गई है। जांच में तथ्य सही पाए जाने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।- रघुबीर लाल, पुलिस आयुक्त