Kanpur News: बेबी प्रतियोगिता में बांटे पुरस्कार

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कानपुर। सेवा संकल्प अभियान और पोषण माह के तहत सोमवार को नगर निगम स्कूल जोन तीन में विधायक महेश त्रिवेदी और नगर निगम स्कूल जोन दो में पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया की उपस्थिति में आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी, मिठाई और प्रशस्ति पत्र का वितरण कर सम्मानित किया गया। गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई गई। छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार के साथ ही हेल्दी बेबी प्रतियोगिता के बच्चों को पुरस्कार दिए गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर प्रथम पुष्पा अग्निहोत्री, गणेश शुक्ला, वंदना गुप्ता, अनीता त्रिपाठी, विवेक शुक्ला, रीता शास्त्री, शनि जायसवाल, स्नेहलता मिश्रा, अनीता त्रिपाठी आदि मौजूद रहीं। ब्यूरो