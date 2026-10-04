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Kanpur News: फंदे से लटका मिला गर्भवती का शव, दहेज हत्या का आरोप

Sun, 04 Oct 2026 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:26 AM IST
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Pregnant woman found hanging, dowry death alleged
रसूलाबाद। थाना क्षेत्र के घासी निवादा में शनिवार तड़के एक गर्भवती महिला का शव घर की गैलरी में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। जानकारी पर आए मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालीजन पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं।
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घासी निवादा निवासी रामपाल सिंह ने बताया कि बेटा थल सेना में है। उसने 21 अप्रैल को कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर टुसवा निवासी अंजू (26) पुत्री राजेंद्र सिंह यादव के साथ प्रेम विवाह किया था। बेटा एक सप्ताह पहले ही घर से ड्यूटी पर हिसार हरियाणा गया था। शुक्रवार रात को बहू खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह करीब साढ़े तीन बजे जब उसकी आंख खुली तो बहू का शव गैलरी में लगे कुंडे में दुपट्टे के फंदे से लटक रहा था।
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चीखने पर परिजन एकत्र हो गए। बताया की बहू गर्भवती थी, इधर घटना की जानकारी पर अंजू के पिता राजेंद्र सिंह, मां सुशीला देवी, भाई धर्मेंद्र, धनवीर और जितेंद्र मौके पर आ गए। धनवीर ने बताया कि सुबह करीब 3:52 बजे पर बहनोई अंकुश ने उसे फोन कर बहन के आत्महत्या कर लेने की जानकारी दी। इस पर वह लोग मौके पर पहुंचे। आरोप लगाया कि बहन ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन ने उसकी हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया है।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने नायब तहसीलदार शिव दर्शन सिंह की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम करवाया है। रसूलाबाद थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा। अभी तक मायके पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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