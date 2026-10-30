फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   PPN and DAV teams to face off in the final

Kanpur News: फाइनल में भिड़ेंगी पीपीएन और डीएवी की टीमें

Fri, 30 Oct 2026 02:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
PPN and DAV teams to face off in the final
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार को खेले गए। इनमें पीपीएन कॉलेज और डीएवी कॉलेज ने जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। वीएसएसडी कॉलेज में खेले गए मैचों में पीपीएन ने मेजबान वीएसएसडी कॉलेज को और डीएवी ने सीएसजेएमयू की टीम को हराया।
विज्ञापन

वीएसएसडी कॉलेज की टीम 14 ओवर में महज 70 रन पर ही सिमट गई। अनुभव ने चार बल्लेबाजों को आउट किया। अनुज और नीरज को दो-दो विकेट मिले। पीपीएन कॉलेज की टीम ने दसवें ओवर में एक विकेट खोकर 71 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। पीपीएन ने यह मुकाबला नौ विकेट से जीता। दूसरे सेमीफाइनल मैच में सीएसजेएमयू की टीम ने 171 रन बनाए। उत्कर्ष ने 65 रनों की पारी खेली। डीएवी कॉलेज की टीम ने विकास यादव की 56 रनों की पारी के दम पर 19वें ओवर में जीत दर्ज की। डीएवी ने छह विकेट से मैच जीता। खिताबी मुकाबला शुक्रवार को पीपीएन और डीएवी कॉलेज की टीमों के बीच खेला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed