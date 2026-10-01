Kanpur News: कई इलाकों में आज घंटों गुल रहेगी बिजली
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:54 AM IST
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कानपुर। किदवईनगर के एच-1,एच-2, एम और एन ब्लॉक में बृहस्पतिवार को दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली नहीं आएगी। बीमा चौराहा, विष्णुपुरी और नवाबगंज में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे बिजली नहीं आएगी।
हाईवे सिटी सबस्टेशन के गायत्रीनगर और चंदननगर फीडर की बिजली 10:30 से शाम चार बजे तक बंद रहेगी। जरौली फेज-1 और 2, एच, आई, जे, के ब्लॉक और बर्रा 2 में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। (संवाद)
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हाईवे सिटी सबस्टेशन के गायत्रीनगर और चंदननगर फीडर की बिजली 10:30 से शाम चार बजे तक बंद रहेगी। जरौली फेज-1 और 2, एच, आई, जे, के ब्लॉक और बर्रा 2 में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। (संवाद)
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