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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Power supply will remain suspended for hours in several areas today.

Kanpur News: कई इलाकों में आज घंटों गुल रहेगी बिजली

Thu, 01 Oct 2026 01:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:54 AM IST
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Power supply will remain suspended for hours in several areas today.
कानपुर। किदवईनगर के एच-1,एच-2, एम और एन ब्लॉक में बृहस्पतिवार को दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली नहीं आएगी। बीमा चौराहा, विष्णुपुरी और नवाबगंज में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे बिजली नहीं आएगी।
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हाईवे सिटी सबस्टेशन के गायत्रीनगर और चंदननगर फीडर की बिजली 10:30 से शाम चार बजे तक बंद रहेगी। जरौली फेज-1 और 2, एच, आई, जे, के ब्लॉक और बर्रा 2 में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। (संवाद)
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