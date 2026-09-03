कन्नौज: पुलिस अभिरक्षा से भागा पॉक्सो आरोपी मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त को न्यायालय में पेश करने के बाद अंगूठा छाप की कार्रवाई के लिए उसे कार्यालय ले जाया गया था। इसी दौरान शौच जाने का बहाना बनाकर वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर अभिरक्षा से फरार हो गया था। मामले में कोतवाली कन्नौज में मुकदमा दर्ज किया गया था।