भाजपा में जनता दुखी ही नहीं बल्कि अपमानित हो रही : श्यामलाल

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प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कार्यकर्ता एकजुट होकर 2027 चुनाव की तैयारी में जुटे। कहा कि पार्टी जिसे टिकट दे उसे जिताएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में हैं। महिलाएं पुरुष और बच्चे नौजवान छात्र सभी खतरे में हैं। उन्होंने उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि इस भीषण महंगाई में जनता परेशान है खाद, डीजल, चीनी तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। नौजवान भटक रहा है उसे नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठी-डंडे खा रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे है।वहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया ने कहा भाजपा सरकार देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। वोट का अधिकार छिन रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं जबकि शराब की दुकानें खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता झूठे वादों से थक चुकी है। उन्होंने कहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। सपा कार्यकाल में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ। सम्मेलन को सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा, प्रमोद यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश यादव, नीलम कठेरिया, कुलदीप शंखवार संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र बहादुर राजपूत व संचालन विधानसभा महा सचिव धीरज यादव ने किया। यहा, आलोक बाजपेयी, अकील अहमद पट्टा, हाजी फैजान खान आदि मौजूद रहे।