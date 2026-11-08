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Kanpur News: रायबरेली वाली बस के लिए यात्रियों का हंगामा

Sun, 08 Nov 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:42 PM IST
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Passengers create an uproar over the bus to Raebareli
झकरकटी बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़। - फोटो : अमर उजाला
कानपुर। झकरकटी बस अड्डे पर रविवार को रायबरेली जाने वाली बस को लेकर यात्रियों ने हंगामा किया। त्योहार पर घर पहुंचने की मारामारी के बीच यात्रियों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। बस अड्डे पर घोषणा की जा रही थी कि रायबरेली की बस बाहर मिलेगी लेकिन वहां बस उपलब्ध नहीं थी। अंदर भी बस नहीं बुलाई जा रही थी जिससे यात्री परेशान रहे।
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उन्होंने पूछताछ केंद्र और बस अड्डे के कई चक्कर लगाए। नाराज यात्रियों ने अधिकारियों से शिकायत की। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाया। पुलिस ने बस अड्डे के अधिकारियों से बात की जिसके बाद यात्रियों के लिए बस का इंतजाम शुरू हुआ।
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जम्मू-कश्मीर में तैनात बीएसएफ जवान नंदलाल ने बताया कि लालगंज जाना है लेकिन बस नहीं मिल रही। वहीं, रायबरेली जाने वाली कोमल ने बताया कि काफी देर से बस के इंतजार कर रही हैं। यात्रियों ने जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारियों को फोन पर शिकायत की। यात्रियों का आरोप था कि पूछताछ केंद्र पर तैनात कर्मचारी जिम्मेदारी लेने के बजाय जिलाधिकारी से पूछने को कह रहे थे।
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वहीं, एआरएम का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।
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