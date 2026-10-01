Kanpur News: कार्यकर्ता बोले, महाराजपुर, कल्याणपुर में लड़े कांग्रेस

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कानपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज कर दी है। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी जगदीश चंद्र जांगिड़ ने कल्याणपुर और महाराजपुर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन की स्थिति, चुनावी तैयारियों और संभावित गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं की राय जानी। कल्याणपुर में कार्यकर्ताओं ने दोनों शहरी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पैरवी की। गठबंधन की स्थिति में सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग भी रखी। महाराजपुर में भी कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर सुझाव दिए। जांगिड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं और सुझावों को हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और अपराध के मुद्दों पर संघर्ष की बात कही। ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि जल्द विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। उधर, महाराजपुर की बैठक में मीना गौड़ ने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने उन्हें भाजपा कार्यकर्ता बताया। हालांकि भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा कि वह मीना गौड़ को नहीं जानते और उनके भाजपा कार्यकर्ता होने की जानकारी भी नहीं है।