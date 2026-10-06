Kanpur News: पुताई कारीगर को किया लहूलुहान

विज्ञापन





कानपुर। चकेरी के देवीगंज बगिया निवासी सुरेश कुमार पुताई का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में रहने वाला एक दूर का रिश्तेदार उनके घर और बाहर आकर अक्सर गाली-गलौज करता है। सोमवार को वह घर पर आकर धमकी देकर गया था। इधर, शाम को घर लौटते समय चकेरी के एयरफोर्स गेट के पास उन्हें घेरकर गालीगलौज की। इसके बाद लाठी-डंडों से हमलाकर दिया। घटना में वह लहूलुहान हो गए। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि जांचकर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)