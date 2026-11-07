Kanpur News: पीएसी कानपुर ने जीता पूर्वी जोन का खिताब

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37वीं वाहिनी कानपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 188 रन बनाए। टीम की ओर से आशीष कुमार ने 50 रन, नेत्रपाल ने 40 रन, शुभम ने 20 रन की पारी खेली। 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर की पूरी टीम कानपुर की घातक गेंदबाजी के आगे 17.1 ओवर में 108 रन पर ऑलआउट हो गई। कल्पनीत ने 30 रन, संजय ने 25 रन बनाए। राज वर्मा, धर्मवीर ने दो-दो और नवनीत ने तीन को आउट किया।मैन ऑफ सीरीज और श्रेष्ठ गेंदबाज धर्मवीर, श्रेष्ठ बल्लेबाज राज वर्मा को चुना गया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच शुभम को चुना गया। मुख्य अतिथि सहायक सेनानायक शैलेंद्र कुमार बाजपेई ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सहायक सेनानायक सुधाकर मिश्र, शिविरपाल चंद्रेश्वर, सूबेदार सैन्य सहायक रवेंद्र सिंह चौधरी, एसक्यूएम शिवांशु द्विवेदी और हेड क्लर्क विनीत त्रिपाठी मौजूद रहे।