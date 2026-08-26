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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Orai Woman jumps into Yamuna River from new bridge she was on her way to Jhansi for medical treatment

उरई: नए पुल से महिला ने यमुना में लगाई छलांग, इलाज के लिए जा रही थी झांसी, पति बोला- लंबे समय से थी बीमार

Wed, 26 Aug 2026 09:37 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 09:37 AM IST
सार

Orai News: इटावा के बकेवर निवासी प्रिया अपने पति के साथ इलाज के लिए झांसी जा रही थी। कालपी में नए पुल पर महिला ने अचानक गाड़ी रुकवाकर यमुना नदी में छलांग लगा दी। परिजनों के मुताबिक महिला लंबे समय से बीमार चल रही थी।

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Orai Woman jumps into Yamuna River from new bridge she was on her way to Jhansi for medical treatment
महिला ने यमुना में लगाई छलांग - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में कालपी के नए पुल पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने फोर व्हीलर रुकवाकर यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला की पहचान प्रिया पत्नी पिंटू निवासी बकेवर, इटावा के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला पति के साथ इलाज के लिए झांसी जा रही थी।

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कानपुर देहात सीमा में नए पुल पर पहुंचने के बाद उसने अचानक गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर यमुना में छलांग लगा दी। पति कुछ समझ पाता, तब तक महिला नदी में कूद चुकी थी। सूचना पर भोगनीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू कराई। परिजनों के अनुसार महिला काफी समय से बीमार चल रही थी।

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