उरई: नए पुल से महिला ने यमुना में लगाई छलांग, इलाज के लिए जा रही थी झांसी, पति बोला- लंबे समय से थी बीमार

उरई जिले में कालपी के नए पुल पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने फोर व्हीलर रुकवाकर यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला की पहचान प्रिया पत्नी पिंटू निवासी बकेवर, इटावा के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला पति के साथ इलाज के लिए झांसी जा रही थी।

विज्ञापन





विज्ञापन





कानपुर देहात सीमा में नए पुल पर पहुंचने के बाद उसने अचानक गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर यमुना में छलांग लगा दी। पति कुछ समझ पाता, तब तक महिला नदी में कूद चुकी थी। सूचना पर भोगनीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू कराई। परिजनों के अनुसार महिला काफी समय से बीमार चल रही थी। कानपुर देहात सीमा में नए पुल पर पहुंचने के बाद उसने अचानक गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर यमुना में छलांग लगा दी। पति कुछ समझ पाता, तब तक महिला नदी में कूद चुकी थी। सूचना पर भोगनीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू कराई। परिजनों के अनुसार महिला काफी समय से बीमार चल रही थी।

विज्ञापन