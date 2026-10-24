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उरई: सेवानिवृत्त दरोगा की हार्ट अटैक से मौत, लघुशंका जाते समय पड़ा था दौरा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Sat, 24 Oct 2026 04:54 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 04:54 PM IST
सार

Orai News: उत्तर प्रदेश पुलिस से 2025 में सेवानिवृत्त हुए उपनिरीक्षक गोविंद सिंह चौहान (65) की शुक्रवार रात कालपी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह कालपी अपनी बेटी से मिलने आए थे और रात में लघुशंका के लिए उठकर जाते समय उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा।

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Orai Retired subinspector dies of a heart attack suffered the attack while heading out to urinate
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में कालपी थाना क्षेत्र  कानपुर देहात निवासी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गोविंद सिंह चौहान (65) की शुक्रवार रात कालपी में मौत हो गई। वह बेटी से मिलने आए थे। रात में लघुशंका के लिए जाते समय अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गोविंद सिंह चौहान उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। वर्ष 2025 में लखनऊ से सेवानिवृत्त हुए थे। वह पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान के समधी भी थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।

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