उरई: सेवानिवृत्त दरोगा की हार्ट अटैक से मौत, लघुशंका जाते समय पड़ा था दौरा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

उरई जिले में कालपी थाना क्षेत्र कानपुर देहात निवासी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक गोविंद सिंह चौहान (65) की शुक्रवार रात कालपी में मौत हो गई। वह बेटी से मिलने आए थे। रात में लघुशंका के लिए जाते समय अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गोविंद सिंह चौहान उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। वर्ष 2025 में लखनऊ से सेवानिवृत्त हुए थे। वह पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान के समधी भी थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।