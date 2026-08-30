कानपुर: थोक में नरम तो फुटकर में भाव खा रहा प्याज, 60 रुपये किलो पहुंचा दाम
Kanpur News: थोक बाजार में प्याज के भाव नरम पड़ रहे हैं, लेकिन फुटकर बाजार में इसके दाम फिर बढ़ गए हैं। शनिवार को मंडी में प्याज 35 से 40 रुपये प्रति किलो बिका, जबकि फुटकर बाजार में भाव बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। अभी तक उपभोक्ताओं को प्याज 50 से 55 रुपये किलो मिल रहा था।
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सरकार की ओर से कांदा एक्सप्रेस चलाने और 35 रुपये किलो में प्याज उपलब्ध कराने के आदेश के बाद थोक और फुटकर दोनों बाजारों में कीमतों में कमी आई थी। अब मांग बढ़ने और मंडी में प्याज की आवक घटने से फुटकर भाव में फिर तेजी आ गई है।
हरी सब्जी व्यापार मंडल चकरपुर मंडी के अध्यक्ष सौरभ पांडेय और कृषि उत्पादन मंडल समिति चकरपुर के अध्यक्ष अजय मिश्रा ने बताया कि शनिवार को मंडी में करीब 20 से 25 ट्रक प्याज की आवक हुई। पिछले सप्ताह तक रोजाना 40 से 45 ट्रक प्याज मंडी पहुंच रहा था। आवक लगभग आधी रह गई है।
कारोबारियों के अनुसार सावन समाप्त होने के बाद प्याज की खपत बढ़ी है। मांग बढ़ने के बीच आवक कम होने का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। हालांकि, सरकारी प्रयासों के कारण थोक भाव में गिरावट बनी हुई है। एक सप्ताह पहले अलग-अलग गुणवत्ता के प्याज का थोक भाव 40 से 45 रुपये प्रति किलो था, जो अब घटकर 35 से 40 रुपये किलो हो गया है।
सरकारी आदेश के बाद प्याज खरीदने वाले व्यापारी कांदा एक्सप्रेस के शहर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि जल्द ही शहर में भी सस्ते प्याज की रैक पहुंच सकती है। इसके बाद फुटकर बाजार में भी प्याज के दाम नीचे आने की उम्मीद है।