कानपुर: थोक में नरम तो फुटकर में भाव खा रहा प्याज, 60 रुपये किलो पहुंचा दाम

कारोबारियों के अनुसार सावन समाप्त होने के बाद प्याज की खपत बढ़ी है। मांग बढ़ने के बीच आवक कम होने का असर फुटकर बाजार में दिखाई दे रहा है। हालांकि, सरकारी प्रयासों के कारण थोक भाव में गिरावट बनी हुई है। एक सप्ताह पहले अलग-अलग गुणवत्ता के प्याज का थोक भाव 40 से 45 रुपये प्रति किलो था, जो अब घटकर 35 से 40 रुपये किलो हो गया है।