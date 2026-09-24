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कानपुर: गालीगलौज के विरोध पर पड़ोसी ने नाक तोड़ी, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Thu, 24 Sep 2026 11:50 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 24 Sep 2026 11:50 PM IST
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गोविंदनगर थानाक्षेत्र के नौ-ब्लॉक में बुधवार देर रात गालीगलौज का विरोध करने पर पड़ोसी ने युवक पर जानलेवा हमला किया। गोपाल सिंह गौर ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि पड़ोसी विजय पाल ने पत्नी रानी और बेटों विनय पाल व गोविंद पाल के साथ मिलकर उन पर लाठी-डंडों से हमला किया। इस हमले में उसकी नाक की हड्डी टूट गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी धमकाते हुए भाग निकले। गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि दंपती समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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