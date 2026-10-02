Kanpur News: साइबर ठगी के सरगना मुकुल ने बंद किया मोबाइल

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बुधवार को स्वरूपनगर निवासी डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्रा को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख की साइबर ठगी करने वाले तीन आरोपियों वासू, आतिश और कंचन प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना मूल रूप से झांसी निवासी मुकुल चौबे है। मुकुल का नाम पहले भी 2021 में केस्को के पीएफ घोटाले में चर्चा में आया था। 30 अगस्त 2021 को रानीघाट पुराना कानपुर निवासी केस्को में संविदाकर्मी अजय सिंह ने कर्नलगंज थाने में गांधी नगर निवासी मुकुल चौबे और उसके सहयोगियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।आरोप था कि मुकुल ने ईपीएफ निकलवाने का लालच देकर कर्मचारियों के पीएफ खाते से उनके मूल खाते अलग कर लाखों का गबन किया था। बुधवार को पकड़े गए साइबर ठग प्रतापगढ़ में कार्यालय बनाकर ठगी की रकम बोगस फर्म के खाते में जमा कराते थे। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि साइबर ठगी के तार उन लोगों से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिनके नाम मुकुल के साथ पीएफ घोटाले में शामिल थे।