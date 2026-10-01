Kanpur News: पंजिका में मरीजों के मोबाइल नंबर न दर्ज होने पर विधायिका नाराज

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प्रत्येक पंजीकृत मरीज के नाम के सामने मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा सरकार अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करा रही है। यदि किसी चिकित्सक ने मरीज को बाहर से दवा लिखी तो इसे ठीक नहीं माना जाएगा। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की व्यवस्था और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। शौचालयों में गंदगी मिलने पर भी नाराजगी जताते हुए साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।इसके बाद विधायक ने मैटरनिटी विंग का निरीक्षण किया। यहां लिफ्ट खराब मिलने पर उन्होंने सीएचसी अधीक्षक को तत्काल संबंधित विभाग को पत्र भेजकर लिफ्ट ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती प्रसूताओं से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का हाल जाना। इसके बाद विधायक झींझक ब्लॉक के गौरी गांव पहुंची। यहां उन्होंने नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन का लोकार्पण किया।कार्यक्रम में तीन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और तीन शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया। इस दौरान वन विभाग के रेंजर विकास सक्सेना, दरोगा शिवम पांडेय, रवि शंकर, आशीष कनौजिया, वन रक्षक रोहित, साधना, शबनम व आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर दीपा, सीमा आदि मौजूद रहे।