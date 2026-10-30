फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mayor and Municipal Commissioner find silt in CTI canal

Kanpur News: महापौर, नगर आयुक्त को सीटीआई नहर पर मिली सिल्ट

Fri, 30 Oct 2026 02:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Mayor and Municipal Commissioner find silt in CTI canal
कानपुर। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शहर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। महापौर ने तीन दिन में मंडलायुक्त और मुख्य विकास अधिकारी के साथ बैठक कर नहर विभाग से जुड़े कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए। सीटीआई नहर पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को पानी रोककर रिटेनिंग वॉल की मरम्मत और लीकेज बंद कराने के लिए कहा गया। नहर की दूसरी पट्टी पर चार महीने से जमा सिल्ट देखकर महापौर ने नाराजगी जताई और तत्काल हटाने के निर्देश दिए। यहां 31 अक्तूबर से काम शुरू होगा। निगरानी के लिए राजस्व निरीक्षकों की पालीवार ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद साकेतनगर और अर्मापुर नहर का निरीक्षण कर सफाई, रास्ते बनाने और लाइटों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed