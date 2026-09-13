महाराजपुर हत्याकांड: मां के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर का इंतजार, पोस्टमार्टम में मिले गले पर चोट के निशान

मां पर हत्या का आरोप, पुलिस को तहरीर का इंतजार

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में किशोर की मां पर हत्या का आरोप सामने आया है। पुलिस का कहना है कि महिला के प्रेम संबंध को लेकर भी जांच की जा रही है। आरोप है कि किशोर ने मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि, पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने से पुलिस ने फिलहाल इस आरोप की पुष्टि नहीं की है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।