Kanpur News: बीआईसी मुख्यालय के कई कमरों के ताले टूटे मिले

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कानपुर। लाल इमली मिल में चोरी की घटनाओं के बाद एल्गिन मिल स्थित बीआईसी मुख्यालय में मंगलवार को कई ताले टूटे मिले। हालांकि बीआईसी प्रबंधन की ओर से अब तक उच्च अफसरों और पुलिस को किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। घटना पर लाल इमली मिल मजदूर संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अलग-अलग कमरों के ताले तोड़े गए हैं। चोरी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रबंधन पूर्व की तरह मामले को दबाए हुए हैं। लाल इमली मिल में हुई चोरियों का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। मिल की मशीनें पहले से गायब हो चुकी हैं।