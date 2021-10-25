Kanpur News: हसनापुर के लाला ने कानपुर के दीपू को पटखनी देकर जीती कुश्ती

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मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंबरीश सिंह गौर और समाजवादी पार्टी के नेता सतीश यादव ने सभी पहलवानों से परिचय प्राप्त कर दंगल का शुभारंभ किया। आयोजक पिंटू दिवाकर ने बताया कि प्रतियोगिता की पहली कुश्ती हसनापुर के शेरा पहलवान और बिल्हौर के अभिराज पहलवान के बीच हुई, जिसमें शेरा पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसके बाद दंगल में विभिन्न पहलवानों के बीच करीब 20 रोमांचक कुश्तियां हुईं। जिसमें विजयी और पराजित पहलवानों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस महिला मोर्चा की नीलम दिवाकर, मनोरमा संखवार, शिवम पांडेय व ग्राम प्रधान धर्मेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

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रूरा। भटौली में शनिवार को एक दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। हसनापुर के लाला पहलवान ने कानपुर के दीपू पहलवान को चित कर दंगल में पहला स्थान हासिल किया और उन्हें 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार जीता।