Kanpur News: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत, पत्नी गंभीर

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अकबरपुर थाना क्षेत्र के आघू कमालपुर निवासी विमल कश्यप (28) पुत्र बड़ेलाल व उसकी पत्नी सरिता (25) रनियां क्षेत्र में स्थित फैक्टरी में मजदूरी करते थे। सोमवार रात को ड्यूटी करने के बाद दोनों पैदल घर लौट रहे थे। कानपुर-इटावा हाईवे पर बारा टोल के पास तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे बारा चौकी प्रभारी शोभित कटियार ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। मौके पर पहुंचे परिजन दोनों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें अकबरपुर के ही एक निजी हॉस्पिटल ले गए। वहां इलाज के दौरान मंगलवार को विमल ने दम तोड़ दिया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचायत नामा की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। इधर घायल सरिता को डिस्चार्ज करवाने पहुंचे परिजन का अस्पताल प्रबंधन से इलाज के खर्च के रुपये देने को लेकर विवाद हो गया तो परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को दोबारा अस्पताल ले आए और बिल माफ किए जाने को लेकर हंगामा करने लगे। सूचना पर थानाध्यक्ष हरमीत सिंह मौके पर पहुंचे और नाराज परिजन को शांत करवाया। थानाध्यक्ष हरमीत सिंह ने बताया कि परिजन महिला के इलाज के रुपये माफ करने की मांग को लेकर अनबन हुई थी। बाद में अस्पताल प्रबंधन व परिजन ने समझौता कर लिया। हादसा कर भागे वाहन चालक की तलाश की जा रही है।मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।