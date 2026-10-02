Kanpur News: अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा राजा ययाति का टीला
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:22 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
कानपुर। जाजमऊ स्थित राजा ययाति का टीला, नागेश्वर सिद्धपुरी धाम मंदिर और बुढ़ियाघाट को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है।
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस को पत्र भेजकर राजा ययाति टीला, नागेश्वर सिद्धपुरी धाम मंदिर और बुढ़ियाघाट को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है।
विज्ञापन
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस को पत्र भेजकर राजा ययाति टीला, नागेश्वर सिद्धपुरी धाम मंदिर और बुढ़ियाघाट को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है।