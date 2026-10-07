खास: 178 वर्षों में 20 बार बदली कानपुर की अंग्रेजी स्पेलिंग, 1948 में 21वीं बार में मिला आधिकारिक नाम ‘KANPUR’

कानपुर न केवल अपने उद्योग और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका नामकरण भी ऐतिहासिक और दिलचस्प बदलावों से गुजरा है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सन 1770 से लेकर आजादी मिलने के बाद तक कानपुर की अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग में समय-समय पर कई परिवर्तन देखने को मिले।

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बिठूर स्थित संग्रहालय में चस्पा एक प्रामाणिक सूची के अनुसार, सन 1770 से 1948 के बीच कानपुर की स्पेलिंग 20 बार बदली गई और 21वीं बार में इसे KANPUR नाम मिला। इतिहासकारों और संग्रहालय के दस्तावेजों के मुताबिक, सन 1770 में अंग्रेजों ने कानपुर का नाम पहली बार आधिकारिक अंग्रेजी दस्तावेजों में CAWNPOOR लिखा था।